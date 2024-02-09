今天（9日）是除夕，台中市凌晨卻接連傳出2起火警，太平區1間民宅突然起火燃燒，並傳出6人受困，消防人員冒險入屋搶救，同時利用雲梯車，順利協助人員脫困，另外東區1家知名麵店，也遭祝融侵襲，整間店面瞬間陷入火海，歷經30多分鐘撲滅火勢，所幸未釀成人員受傷。

今天凌晨1點51分，太平區振英街1處民宅突然竄出濃煙大火，消防局勤務中心獲報，派遣第三大隊、轄區中山分隊等4個單位，出動各式消防車12輛、39名消防人員的場，發現現場為3層樓RC建築物，4樓鐵皮加蓋，火煙竄出，並傳出6人受困。

台中市太平區一棟透天民宅，除夕凌晨突然起火，並傳出6人受困，消防人員馳援到場，順利協助6人脫困，撲滅火勢。（消防局提供／王煌忠台中傳真）

消防人員立即布署水線搶救，1樓民眾自行脫困，消防人員進入2樓，使用共生面罩協助2名民眾脫困，3名受困4樓民眾，則由雲梯車協助載運脫困，火勢在2點10分撲滅，燃燒面積約10平方公尺。

時隔5分鐘，凌晨1點56分，消防局又獲報，東區進德路1間知名麵店起火，立即派遣第七大隊、轄區東英分隊等共計6個單位，出動各式消防車15輛、救護車1輛、消防人員52名馳援到場。

現場為二樓鋼筋水泥建物，外層有鐵皮包覆，消防人員到場時火煙已竄出，立即布署水線搶救，2點34分撲滅火勢，為釀成人員受傷，燃燒面積約30平方公尺，財損待查。2起火警原因將由火調人員釐清。