知名健身網紅筋肉媽媽去年離婚，正式切了與筋肉爸爸的12年婚姻，並於去年底公開認愛新歡，PO十指緊扣照放閃。今天除夕（9日）她無預警宣布再婚訊，「相信愛情，也相信婚姻」，獲得粉絲祝福。

筋肉媽媽稍早發文證實再婚：「和毛毛手先生登記完成了，真的很幸福。」她說雙方願意再進入一段婚姻的原因，是人生無法預測未來，「這幾個月我們一起經歷了生死別離，他差點傷亡、婆婆當仙，人生能好好享受愛時，就把握，時間不再留給怨。」筋肉媽媽也表示，這是結婚沒有先斬後奏，「雙方的爸爸，是書約上的證人。」

照片中，她戴著鑽戒，緊緊牽住另一半的手，儘管沒拍到臉部表情，畫面仍溫馨。筋肉媽媽感性地說，她跟老公一定是特別的緣份，才可以一路走來變成了一家人，「從此不再是一個人，要處處時時想著念的都是『我們』，你付出了幾分，愛就圓滿了幾分。」更放話這次要幸福到底。

筋肉媽媽公布喜訊後，在留言處補充：「相信愛情，也相信婚姻」，獲得大批網友留言恭喜：「感動！祝福你們幸福永遠」、「幸福龍到底，你龍我龍在一起」、「恭喜你們，再次相信愛情，長長久久，新年快樂」