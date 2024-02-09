大陸浦發銀行近日以「不發年終，發家書」成為討論焦點，傳出該銀行發放一筆2千人民幣的獎金，並附上一封向員工及員工家屬表達敬意的信件，但公司並未提及任何關於年終獎金的內容，因此引發熱議。

綜合陸媒報導，此消息先在網路上傳開，有員工向媒體爆料，往年都是從12月開始發獎金，並在農曆年前把年終獎金發完，但今年直到現在都沒有任何關於年終獎金的消息，「離譜但合理的推測是，家書及2千慰問金就是年終。」

甚至有銀行員工提到，年終獎金是銀行基層員工重要的收入，「前幾年的獎金雖有下滑，但都有正常發放，水準落在5萬至8萬人民幣，不理解現在的狀況，只能說銀行業每年的狀況都不太一樣。」

近年大陸景氣不如預期，並沒有出現市場期待的強力復甦，許多外國投資者轉移資金與業務至其他國家，銀行業也受到衝擊，浦發銀行不僅出現獲利能力下滑的狀況，2023年高層變動不斷，顯示該公司確實處在低迷狀況。

對此，浦發銀行僅回應，年終獎金與慰問金的性質不同，年終獎金以個人績效與考核成績做為發放標準，兩者之間並沒有替代關係。此番回應被解讀成，浦發銀行可能會拖到最後一天才發年終獎金。