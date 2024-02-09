「查甫郎，千萬不要剩一張嘴。」高雄一名83歲的老翁求醫，指自己吃壯陽藥也無法勃起，婚姻亮紅燈，醫師為其進行PRP療法，也就是抽老翁的血，離心後出高濃度血小板，再注射於老翁陰莖上，經2個月的俗稱「小鳥針」治療，老翁終於「枯木逢春」、重拾「性」福，還稱北高開車來回2趟也沒問題。

收治病例義大大昌醫院男性健康中心主任、泌尿專科醫師王起杰表示，這名老翁是在78歲的妻子陪同下就診，妻子板著一張臉，老翁則稱自己勃起困難，以前吃威而鋼，還勉強可辦事，但近半年卻「一蹶不振」、「屢戰屢敗」。

王起杰評估後，建議老翁進行PRP(platelet-rich plasma)法，這是一種增生治療，先抽取患者自身血液約10C.C，將富含血小板的血漿離心純化後，取出高濃度、具有大量生長因子的血小板，再以針筒注射至患者的陰莖海綿體，「採多點注射」，一次耗時約半個小時，需進行3次，每次間隔約2周。

王起杰指，PRP可刺激陰莖海綿體血管的增生，還有活化神經的功能，所以能達到改善勃起功能的功效，老翁在經約2個月的治療後，回診時稱已重新「開機」，並指著一旁妻子說「我們又在一起了」，還自信地說，「現在體力、精神都好，北高開車來回2趟，也不是問題。」

王起杰說明PRP治療勃起障礙的原理。（吳慧芬攝）

王起杰指，包含上述老翁，他已為50名勃起功能障礙患者進行PRP治療，患者年齡在35歲至83歲間，都是試過吃壯陽藥，但成效不彰者，上述老翁是最年長者，滿意度很高，其他患者治療後，勃起功能也有改善，很特別的是，患者幾乎都是由女伴陪著來，「就是有（女伴）壓力，不得不來治療。」

王起杰指，治療勃起功能障礙，可服用壯陽藥，可打震波治療，或手術植入人工陰莖，壯陽藥、震波效果是在讓陰莖海綿體血管擴張、活化血管等，與PRP讓血管增生、活化神經功能不同，患者可在與醫生討論後，選擇最適合自己的治療方式。

不過，王起杰指出，PRP療法只能撐一陣子，若本身無高血壓、高血糖與高血脂三高問題，「可以撐個1、2年」，若有三高問題，效果就沒有那麼好，能撐個半年就很不錯，日後還是得重新施打。