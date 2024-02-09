70批次F-16戰機

儘管洛克希德馬丁（Lockheed Martin）難以克服向台灣等美國重要安全合作夥伴交付延遲的問題，但預計在未來幾年將大增F-16「戰隼」（Fighting Falcon）戰機的產量。

據《新聞周刊》（Newsweek）8日報導，洛馬因供應台北武器和裝備而兩度受北京制裁，但已設定目標，到今年底前將70/72批次（Block 70/72）最新版F-16V的年產量提高到 36 架。洛馬官員告訴《空天力量》雜誌（Air and Space Forces Magazine），他們希望，到 2025 年時，年產量可達 48架。

洛馬的訂單堆積如山，證明這款戰機廣受歡迎，而F-16上個月才慶祝了自 1974 年首飛以來走過的半個世紀。老客戶台灣發現，自己正與巴林、保加利亞、希臘、約旦和斯洛伐克一起排隊，而烏克蘭很可能不久就會加入。台灣空軍是F-16的主要用戶之一，但旗下飛行員和老化的機隊因中方戰機在周邊空域的演習而吃緊。

台灣1992年訂購了150架F-16，並於2016年為144架戰機展開耗資45億美元（近1,413億台幣）的升級改裝計畫。不過，近年來因非戰鬥折損，當總部位於俄亥俄州的美國空軍壽命週期管理中心（Air Force Life Cycle Management Center）周一宣布專案完成時，現代化的F-16V只剩139 架。

至於正在進行的第二階段計畫，則在為台灣戰機配備更先進的武器。正值台海局勢再度緊張之際，美國國會2019年批准了價值80億美元（約2,511億台幣）的訂單，讓台灣採購66架新型F-16戰機。一旦訂單完成，台灣將擁有由200多架戰機組成的亞洲最大F-16機隊。不過，目前交貨時間表仍不確定。

由於北京頻頻在西太平洋展示武力，台美都希望，台灣能迅速加強自衛能力，以嚇阻北京冒險採取任何軍事行動，但卻無法擺脫現實的限制。雖然洛馬增產，今年稍後可望交付台灣第一架F-16V，但要按照原本計畫，2026年完全交付台灣新型F-16戰機，可能還得加把勁。

Alongside the U.S. Government and the Taiwan Air Force, @LockheedMartin successfully delivered the 139th and final upgraded F-16V to the Taiwan Air Force. The Taiwanese F-16s that received the “Viper” configuration include structural upgrades and advanced avionics systems. — Lockheed Martin News (@LMNews) February 8, 2024

這些戰機是台北武器長期積壓的一部分，美國議員和分析家估計，台灣正在等待價值超過190億美元（約5,964億台幣）的美製硬體。

包括美國聯邦眾議員軍事委員會副主席魏特曼（Rob Wittman）在內，去年11月有24名議員以這為核心，致函美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）。其中魏特曼指出，由於原始設備製造商沒料到軟體開發的複雜性，以致交付延遲了超過15個月。他並指出，時間表已從 2025-2026年延後到2026-2027 年。

這些議員強調，為了因應中方不斷升級的空中武力示威，他們力促必須處理及解決積欠台灣升級版F-16戰機，還有地面支援裝備交付意外，並長時間拖延的問題。