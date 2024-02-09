OHHH my gosh Stephen Curry



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揮別前役只拿9分陰霾，勇士還在交易截止日這天幾乎毫無補強動作，史蒂芬柯瑞9日光在首節就有三分球6投全進的神準演出，最後他投22中15，含三分球投16中11，轟下全場最高42分，幫助勇士輕鬆以131比109擊潰地主溜馬，勇奪3連勝，目前勇士24勝25敗，仍居西區第11。

在交易截止日這天，勇士只「壓軸」做出把喬瑟夫換到溜馬一筆交易，不過柯瑞卻在今天首節就爆發，單節三分球投6中6、獨拿18分，打完上半場更以投11中10，含三分球投9中8，包辦29分的瘋狂火力，帶領勇士取得70比58領先，庫明加半場也拿10分。

來到第三節，柯瑞火力稍微降溫，單節只拿7分，累積個人得分到36分，但打完前3節，勇士已經取得95比76大幅領先；儘管溜馬末節一度縮小差距到16分，可是柯瑞馬上上場連進兩顆三分球，重新擴大領先到20分，也徹底澆熄溜馬反撲氣勢。

除了柯瑞神奇三分球演出，庫明加也幫勇士貢獻18分，桑托斯替補拿下13分、8籃板，威金斯與薩瑞奇各有11分，不過此役克雷湯普生因為感冒並未上場；溜馬則以席亞卡16分最高，透納15分，傑倫史密斯14分，明星後衛哈利伯頓投7中2、僅拿5分，卻傳出11助攻。