龍年農曆新年即將到來，逢年過節時常見的舞龍活動，從最初祭祀祖先、祈求甘霖等傳統文化活動，發展為一種競技運動，並列於國民體育法施行細則第3條我國固有優良體育活動之一。

教育部體育署為使我國固有傳統體育永續發展與傳承，長年致力於民俗體育扎根政策，藉由辦理全國各級學校民俗體育競賽、師資培育、影音教材開發等舉措，提升國內各級學校民俗體育活動蓬勃發展，成為教育體系中不可或缺的一部分，為學生提供多元化學習管道，並培養終身運動習慣。

體育署主辦「全國各級學校民俗體育競賽」，從92學年度的1,134人次，到112學年度共有20縣市532所學校9,083人次參賽，各項參賽指標皆創下史上新高，參賽人次在過去20年間增長約8倍，此顯著成長足見校園民俗體育普及化程度，亦展現傳統體育項目嶄新的風貌，成功吸引學生們投入學習。

近幾年全國各級學校民俗體育競賽產出不少常勝軍，如彰化芳苑國中舞龍項目、臺北市立大學醒獅項目、苗栗後龍國小扯鈴項目及金門中正國小文陣項目，皆寫下連續9年獲得特優的佳績，而高雄茄萣國小在宋江陣項目獲得3連霸，屏東仁愛國小跳繩隊及金門金寧國中小扯鈴隊，也在參與隊數最多、競爭激烈的兩個項目中拿下特優，可見各級學校長年對民俗體育推展的支持、用心與成果。

而為了進一步提升競賽的水準和挑戰性，並透過直播分享給所有愛好民俗體育的民眾，體育署自108學年度起增設「菁英決賽」，精選出包含舞龍在內、極具觀賞性的5種項目，讓全國賽出線的各組前2名隊伍在菁英決賽中爭奪最高榮譽「金質獎」，這不僅是對選手們技能展現的考驗，更是文化傳承與創新的絕佳展示。

新春佳節各地民眾可以到體育署官方YouTube頻道MOE Sports（https://www.youtube.com/watch?v=GOuV3RRqg3s，片段7:50-50:50），欣賞國中、國小競技舞龍男女混合組全國賽前2名隊伍（臺南市大甲國小、臺南市歸南國小、彰化縣芳苑國中及新北市雙溪高中）精彩演出，並透過專業老師講評，認識這項集結武術、舞蹈、民族鼓樂的舞龍運動，感受龍年氣氛。

全國各級學校民俗體育競賽不僅是一場體育競技的盛會，更是臺灣傳統民俗體育文化與現代教育相結合的典範，讓民俗體育從民間進入學校，為傳承注入活水源頭，也為未來的發展奠定了堅實基礎。