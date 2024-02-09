豫園商城九曲橋畔的白龍燈組，母龍的神態有別於傳統的龍形象，顯得尤為善良可親。（陳冠宇攝）

豫園燈會今年推出的兩款龍燈燈籠，上架即熱賣。（陳冠宇攝）

上海的年味兒，不能不提到豫園燈會。今年整體燈會的燈組搭建難度之高，可以說是歷史上最難的一次，其中「一夜魚龍舞」主題燈組，歷經上千次吊車起降才組裝完成。

上海最早的燈會始於漢代。據傳，漢代時上海的松江地區就有了由劉濞引入的揚州燈會文化，元宵賞燈的習俗隨之在上海流行起來。

城隍廟、豫園一帶燈會則興盛於明清。明清期間，城隍廟、豫園一帶是松江府上海縣縣治所在地，成為上海最繁華熱鬧的文化場所之一，此處的元宵燈會也變得日趨成熟。

1995年，豫園商城開始承辦燈會，並將其正式命名為豫園新春民俗藝術燈會（簡稱「豫園燈會」）。豫園燈會自此每年農曆正月初一至十八舉辦，以當年生肖為主題。

豫園燈會被列入大陸的國家級非物質文化遺產。如今，每逢新春佳節，城隍廟、豫園一帶人山人海，燈海璀璨。本屆甲辰龍年的上海豫園燈會邁入第二十九屆，為期40多天。

其中，豫園商城凝暉路上空的「一夜魚龍舞」主題燈組，取自《山海經》中「魚化龍」的靈感，以400多條魚組成巨大燈組，表現繽紛多彩的魚群匯聚成遊龍迴旋之姿，遊走在飛簷斗拱之間，吸引眾多身穿漢服的年輕人拍照打卡，被譽為「中式浪漫天花板」。

「一夜魚龍舞」燈組由400多條「小魚燈」組成，搭建過程歷經上千次吊車起降、百餘根鋼絲鋪設、近2噸重量承托、54公尺燈組拼接組建，數十位點燈人員在近兩周的時間裡辛苦付出，才成功點亮橫貫凝暉路上空的「一夜魚龍舞」燈組。

而在九曲橋燈區，一條銀光閃爍的白龍帶領兩隻幼龍，有如盤旋於雲海之巔。這條白龍的設計靈感來源於「河圖洛書」，與伏羲傳說有關；相傳有龍馬出於黃河，背負著一條旋轉的白龍，仿佛一條呈漩渦狀的大河。這條白龍是一條母龍，她的身旁還有兩條白龍寶寶。因為是一個女性保護者的角色，其神態就有別於傳統的龍形象，顯得尤為善良可親。

至於豫園燈會今年推出的兩款龍燈燈籠，上架即熱賣。比如「金豫龍燈瑞瑞」，其設計形態參考了中國新石器時代紅山文化玉器中的龍形玉雕，呈「C形」盤龍姿態，飛龍躍海；「嘟嘟龍燈」則是來自同款燈組，魚龍三兄弟中的老二魚龍嘟嘟，微胖的身材盡顯福氣，吹著泡泡，寓意「神龍吐珠」，傳遞喜氣與平安。

值得一提的是，作為中國民俗文化的代表，2024豫園燈會首次於法國巴黎跨國舉辦，與上海一同東西輝映。在巴黎，豫園燈會每天的客流大約四五千人，在當地已屬高客流量。