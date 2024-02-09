00929為國內首檔台股月配息ETF，上市後不僅引起市場高度關注，也開啟月配息風潮，中信成長高股息(00934)、台新永續高息中小(00936)等兩檔月配息ETF陸續上市，就連統一投信、元大投信也即將推出月配息ETF，00929儼然已從高股息菜鳥，變成引領月配息ETF風潮的大老。

儘管強敵環伺，00929買氣絲毫不受影響，仍穩居市場第一名，今(2024)年以來，短短一個月受益人數就增加8.4萬人，成長人數稱霸全ETF市場。目前00929受益人數已達60萬人，從掛牌時的16,674人，短短34週，即大幅成長36倍。

今年以來 ETF新增受益人數前十強

(表/中時新聞網整理)

同時，00929也再次改寫紀錄，為史上受益人數最快達標60萬人的ETF。相較於元大高股息(0056)及國泰永續高股息(00878)掛牌後，分別花了超過744週及108週的時間，才達到60萬受益人數的里程碑，00929速度顯然快多了。

目前00929是ETF規模最快破千億元、受益人數最快飛越60萬人的紀錄保持者。若以此成長速度估算，00929受益人數有可能很快媲美00878，成為百萬受益人的高股息ETF。

高股息ETF六強 受益人數達標進程

資料來源：CMoney，資料日期：2024/02/02

由於美國聯準會(Fed)今年有機會展開降息循環，將驅動企業獲利成長動能，今年股市表現可期，尤其AI風潮持續發酵，將提供科技業新的長期成長動能及擴張循環，也會帶動台廠供應鏈業績成長動能，半導體、電子零組件、電腦及週邊設備等族群值得留意。因此，投資人可以擁抱純科技的高股息ETF，藉此享有2024年科技類股的成長利多。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。