龍年春節連續假期自2月8日至2月14日，新北市警局新店警分局針對7天連假，秉持「交通順暢」為工作主軸，出動無人機進行路況監控，並針對轄內傳統市場、風景遊憩區及周邊聯外道路交通，從高空觀測人車流情形，針對交通流量及交通狀況識別壅塞原因，配合警力實施機動交通疏導與管制，維持行車順暢。

新店分局表示，每逢春節連假，轄內新北市深坑、烏來、石碇及坪林區等熱門景點，都會湧入大量人、車潮，搭乘大眾運輸工具是很好的選擇。警方除了在各景點路口加強交通疏導，今年更於轄內交流道、聯絡道等重要交通樞紐上空，出動無人機監控，補足高空視野並進行路況分析查報，並加強跨機關橫向協調聯繫，請高速公路局及新北市交控中心調整號誌秒數連鎖，有效化解交通瓶頸。

新店分局說明，本次春節連假期間，運用警用無人機輔助觀察大量車流及易生事故路段，可跨越地形障礙及道路壅塞等因素，彌補平面視野之不足，務求在路況觀測後即時採取適當因應作為，加速交管警力到場疏處，讓交通更為順暢。

新店分局也呼籲：春節期間除了靠警方努力，更重要的是仰賴用路人遵守交通規則，行車順暢歡喜迎新年。