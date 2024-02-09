受強烈大陸冷氣團影響，全台天氣濕冷，今北部及東北部地區有局部持續10度左右或以下氣溫發生的機率，氣象署也針對13縣市發布低溫特報，其中連江縣低溫只剩6度，前中央氣象局局長鄭明典表示，強烈大陸冷氣團強度短暫達標，過年的天氣會漸入佳境。

中央氣象署今（9）日表示，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，為橙色燈號非常寒冷，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，也是橙色燈號；另台中市、彰化縣、南投縣及宜蘭縣是黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署針對13縣市發布低溫特報。（圖／翻攝自氣象署網站）

鄭明典今（9）日於個人臉書指出，強烈大陸冷氣團雖只是短時間達標，但感受上大陸冷氣團的強度比較有代表性，昨晚的雨區不小，算是很潮濕的小年夜，過年天氣應該會漸入佳境。

台灣大學大氣科學博士林得恩今也於臉書粉專《林老師氣象站》表示，除夕夜到初一（10日）清晨是這波冷空氣最強的時候，北部及東北部地區整天都冷，最低溫在攝氏10～12度，沿海空曠地區及近山區風寒效應特別顯著，氣溫還會再降1~3度，今日白天過後，水氣減少，雨勢稍緩。