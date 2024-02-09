新北市長侯友宜親送紅包給予醫護人員，希望醫護人員在工作之餘也可以平安開心過春節。（新北市新聞局提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市長侯友宜至三重聯合醫院親送紅包慰問醫護同仁。（新北市新聞局提供／劉瑋晴新北傳真）

今（9）日是農曆春節的除夕，新北市長侯友宜至三重聯合醫院親送紅包慰問醫護同仁，侯友宜表示春節期間醫護人員非常辛苦，急診室滿滿都是人，病房幾乎都有病患，這段時間氣候變化大，因此流感跟covid-19患者居多，侯友宜也提醒市民朋友，新北市在春節期間，醫院、急診室都可以為大家服務。

侯友宜親送紅包給予醫護人員，希望醫護人員在工作之餘也可以平安開心過春節，更感謝過年期間，醫護同仁犧牲所有假期來為新北市民服務。

新北為滿足三、蘆地區民眾的醫療需求，確保市民獲得更優質的醫療和照顧，市府及聯合醫院正積極研擬，未來在三重衛生所現址搬遷後，興建第三醫療大樓，病床數也將從504床擴充至728床，初步計畫將主要提供兒童早期療育服務和癌症治療，同時也正在評估是否增設其他專科領域，以強化醫療資源。

新北聯醫與大專護理學校的產學合作也在積極進行中，以共同培育未來的護理專業人員，包括為學生提供每學期6萬元的獎助方案，鼓勵畢業後進入臨床服務，自2023年起，醫院己成功延攬了23名應屆畢業生。

院長項正川表示，過去一年中，新北聯醫提供了廣泛的醫療服務，包括近45萬人次的門診、超過6萬人次的急診以及超過1萬人次的住院服務。為應對春節期間的醫療需求，也將提供全天24小時的急診服務。並從大年初三(2月12日)至初五（2月14日）上午加開春節特別門診，初六（2月15日）開始恢復正常門診服務。