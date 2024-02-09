毛寶貝飼主要幫寵物做好晶片注射及登記，並按時接受狂犬病預防注射。（新北市動保處提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市合法的寵物旅館，須將政府核發的特定寵物業許可證懸掛於店內明顯處，讓消費者容易辨識。（新北市動保處提供／劉瑋晴新北傳真）

春節假期許多人選擇國內外旅行來犒勞自己，新北市動保處提醒毛寶貝飼主若有毛寶貝臨時寄養需求，可以參考新北市合法寵物寄養業者名單，挑選適合的寵物旅館，另外，動保處也提醒4點注意事項，包含提早預約、告知寵物習性、確認旅館是否有合作醫院及簽訂書面契約，讓飼主們旅遊安心也提供毛寶貝妥善的照顧。

動保處提醒飼主們挑選寵物旅館4點注意事項，第一、提早預約寵物旅館，並可提早將毛寶貝送到寵物旅館適應環境，避免春節期間寵物旅館客滿，臨時找不到寵物旅館的窘境；第二、詳細告知毛寶貝習性，讓寵物旅館業者知道毛寶貝的飲食禁忌、用餐或喜愛活動等；第三、確認寵物旅館是否有合作之動物醫院；第四、與寵物旅館業者簽訂書面合約，將口頭敘述事項化為文字且經雙方簽署，若真有糾紛發生也能有所依據。

寵物旅館是特許行業，店家必須經目的事業主管機關許可，領得許可證後才能營業。春節連假期間，飼主們若安排毛寶貝寄養於寵物旅館，需特別注意店家是否有合格的特定寵物業許可證，且自己的毛寶貝也要做好寵物晶片注射及登記並按時接受狂犬病預防注射。此外，若有外縣市寵物旅館的需求，也可以到農業部設置的「寵物登記管理資訊網網站」(https：／／reurl.cc／prMOQe)查詢。

動保處提醒，犬貓屬於特定寵物，依據動物保護法第22條規定，經營特定寵物之繁殖、買賣或是寄養場所皆需取得特定寵物業許可證，呼籲民眾挑選寵物旅館應選擇口碑良好合格店家，並檢查許可證及新北市特定寵物買賣定型化契約書是否懸掛於店內明顯處。