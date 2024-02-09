雲林縣衛生局日前於轄內某食品公司販售「家用四合一調味料組合細粉紅辣椒」商品，檢驗出含禁用的工業用染料「蘇丹色素3號」，由於違規產品銷售通路為全聯，澎湖縣衛生局已於澎湖全聯門市下架回收68罐。

澎湖縣政府衛生局局長陳淑娟表示，蘇丹色素3號為工業用染料，經環保署於2018年公告為具食安疑慮毒化物，禁止添加於任何食品，長期食用可能會對肝、腎有毒性傷害，甚至致癌風險。此次檢出具蘇丹3號紅辣椒調味料產品，在澎湖全聯門市通路總計進貨72罐，下架回收68罐，特別呼籲購買該產品的消費者，檢具發票與商品與全聯公司聯繫退貨事宜。

陳淑娟指出，據雲林縣衛生局7日發布，經稽查「濟生股份有限公司斗六廠」銷售的家用調味料「細粉紅辣椒」，檢驗出蘇丹色素3號，其產品僅於全聯福利中心通路販售，已要求全面下架並公布產品圖片，請民眾提高警覺勿食用，並請消費者留意相關退貨資訊。