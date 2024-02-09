新的一年想要財運亨通或出現姻緣，大年初一搶「頭香」可望心想事成，命理師楊登嵙說，農曆大年初一別忘了「迎財神」、「求喜神」，今年的第一個願望如同「頭香」，特別容易實現，他分享個人親身體驗求財，果真非常靈驗。

楊登嵙解釋， 「頭香」可不是大年初一廟門一打開，大家衝衝衝去搶插那柱香，只顧著去插第一，沒許到什麼願望，因此還跌倒受傷，反而倒楣在先，就太不划算了；大年初一第一次出門，求今年第一個願望「頭香」，可在求事業財帛或姻緣感情擇其一，不要太貪心什麼都想要。

楊登嵙分享2024年甲辰年，農曆大年初一迎財神、求喜神之方式如下：

▌迎財神：求事業、財帛、學業、健康

於除夕晚上11點至初一早上1點，或年初一早上3至5點，從當時住的家裡或飯店為中心點出發，在該地南方找一家自覺不錯的「陽廟」（供奉觀士音菩薩、關聖帝君、財神爺、媽祖娘娘、福德正神……等），而不可至「陰廟」（供奉百姓公、萬善爺……等），信奉天主教、基督教的人則到該方向之教堂，祈求今年鴻圖大展，財運滾滾。

出門時，心想今天非常快樂，要去迎接財神來家中；回家途中，心想財神跟著自己回家；回到家中後，心想財神已至家中，並且上神案，然後將大門關上，若南方沒有自覺不錯的「陽廟」，可往東北方的「陽廟」祈求。

▌求喜神：祈姻緣、感情

若想求姻緣，可在大年初一早上1至3點或9至11點從住的家裡或飯店出發，往東北方找一家自覺不錯的「陽廟」，以同樣方式向廟裡神明祈求姻緣浮現，求得良緣，若東北方沒有自覺不錯的「陽廟」，可往西南方的「陽廟」祈求。