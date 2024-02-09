歌手伍思凱長年在大陸發展，已較少在台灣曝光；今週刊報導他熱衷投資虛擬貨幣「SAFE幣」，最多一天可進帳台幣25萬，一月還請助理代領一輛賓士車。

根據《鏡週刊》報導，伍思凱投資的SAFE幣創始公司，建立類傳直銷制度，吸收更多會員加入購買貨幣、賺取業績獎金。據悉，伍思凱因級別很高，一天最高收入可達7、8千美元（約新台幣25萬元）。

伍思凱透過投資虛擬貨幣，獲得大量財產。（圖／FB@伍思凱）

此外，今年1月29日伍思凱受邀參加公司辦在香港的新品發布及首次遊艇嘉獎會，還獲得一輛賓士車禮物，到場的會員爆料，伍思凱擔心太高調，請助理代替他領獎。根據以上爆料，伍思凱經紀人楊璐不便回應工作以外的事。

伍思凱20歲時被當時已經是知名歌手的黃鶯鶯找去當和聲樂手，誤打誤撞進入演藝圈，後來以一首經典歌曲《分享》紅遍大街小巷，再以《特別的愛給特別的你》榮獲金曲獎最佳年度歌曲獎，2004年更以《愛的鋼琴手》如願封金曲歌王。

伍思凱後來被陸音樂劇《北京女孩》相中，擔任此部作品的男主角，因此踏進對岸演藝圈市場，曾參加許多大型典禮的演出，包括北京奧運群星合唱，去年底還登上浙江衛視的跨年晚會演唱《舞月光》，歌唱實力寶刀未老。