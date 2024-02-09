台中市環保局沙鹿區清潔隊員，在成堆垃圾山翻找，尋獲裝有近3萬元現金及手機、證件的手提袋。（台中市環保局提供／王煌忠台中傳真）

台中市沙鹿區北勢東路1家自助餐店老闆娘，趁年節進行大掃除，不慎將裝有皮包及手機的手提袋丟進垃圾車，沙鹿區清潔隊接獲求助，動員趕到垃圾轉運站，先利用裝載機將垃圾鏟下，再徒手進行翻找，終於在成堆垃圾山尋獲手提袋，將裏面放置手機、證件及近3萬元現金物歸原主。

自助餐店老闆娘表示，因年關將近，上午大掃除後將大量垃圾丟進垃圾車，近中午營業時，發現裝有皮包及手機的手提袋不見，回想可能是丟垃圾時不小心一起丟進垃圾車，急忙連絡沙鹿區清潔隊協助尋找。

沙鹿區清潔隊班長陳肅芬表示，接獲通報馬上連絡垃圾轉運站同仁，並調派大型裝載機具會同民眾一起尋找，歷經一番折騰，終於在成堆垃圾中，找出手提袋，連同裡面放置的手機、近3萬元現金，全數歸還老闆娘，她也感動的頻向清潔隊員致謝。

陳肅芬指出，民眾請求協尋的物品種類相當多元，包含現金、鑰匙、證件及手機等，在工作中能夠幫助到民眾，也是身為清潔人員的責任及使命。

、台中市環保局表示，各區清潔隊常接獲民眾請求協尋當成垃圾丟棄的重要物品，呼籲民眾丟垃圾前，務必再次檢視內容物，並落實資源回收及垃圾分類，如發現需要協助的情形，可運用「台中市民一碼通」撥打1999，或電洽各區清潔隊請求協助。