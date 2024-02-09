從翡翠灣停車場前往龜吼漁夫市集步道，沿途還可以看到多種海中生物彩繪圖樣。（新北市漁業處提供／劉瑋晴新北傳真）

龜吼漁夫市集今年為了與民眾一起歡慶新年，初一(2月10日)到初五(2月14日)舉辦「開春賀歲贈紅包」活動，凡身分證名字中有「龍」或同音，就可持身分證明到市集管理室領取紅包百元折價券1張，每日限量20份，每人限領1次，讓民眾開心享用當地最優質的海產!

前往龜吼漁夫市集，在漁澳路上「龜吼停車場」，共有81個小客車位，場內設置自動提款機；而鄰近的石角海邊「翡翠灣停車場」，共有128個停車位，從台2線右轉進入龜吼石角路後，第一個紅綠燈標誌右轉海角街即可抵達，沿著步道前往龜吼漁夫市集步行只要5分鐘，沿途還可以看到多種海中生物彩繪圖樣，非常童趣可愛，歡迎民眾多多利用。

龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，由在地船家進港後直營開店販售，提供尚青的生鮮海產，更以盛產新北特產「萬里蟹」聞名全台。過年期間主打顏色鮮豔、肉質細嫩的花蟹，以及口感Q彈鮮美的貢寮鮑等產品，另外也提供白鯧、透抽、大蝦、石斑等各式魚貨，烹調成年菜超澎湃又美味。龜吼漁夫市集營業時間僅除夕(2月9日)提早於中午12點休市，初一後即恢復正常營業。

漁業處表示，龜吼漁夫市集是北海岸享負盛名的魚貨市集，更是新北特產萬里蟹的主要產地之一，市集攤商都是由在地漁民組成，所售魚貨多是自家漁船捕撈，品質絕對有保證，推薦民眾列入優先採買名單!採買完海產後，民眾還可到維納斯海岸線欣賞美麗海岸風光，或是驅車前往野柳保安宮，祈求闔家平安。