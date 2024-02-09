桃園市桃園區一名林小姐，昨天（8日）小年夜晚間7時許，前往埔子派出所報案求助，她表示下午2時許，跟陳姓丈夫因生活瑣事爭吵，丈夫極度氣憤就離家並失去音訊，由於丈夫生長在南部，對於桃園並不孰悉，這次全家北上回娘家過年，丈夫離家時衣著單薄且未攜帶手機等物品，家人十分擔心，四處尋找均未發現。

員警受理後調閱監視器，掌握陳男離家後行走的方向，隨即通報警網加強協尋，晚間11時許許，副所長林子傑及警員賴煒發現陳男呆坐在騎樓，上前詢問時陳男情緒仍十分激動，而他因在寒天中行走近10小時，加上並未進食，讓他虛弱到直發抖。

員警勸其先回所內休息遭到婉拒，員警耐心勸導並動之以情，向陳男表示，小年夜是全家團圓聚餐的時刻，但陳男仍表示，只想走走仍不想回家。

員警再度勸導表示，妻子、兒子都冒著寒風焦急的尋找，希望他能為妻兒著想一下，林副所長也坐在陳男身旁不斷好言安慰，經過半小時的勸說，終於讓陳男情緒回復平靜，跟員警回到所內與家人團聚，雙方也化解心結、重歸於好。