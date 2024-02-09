拜登終於坦承，以色列猛打加薩「太過火了」。

在現場一片追問聲中，美國總統拜登周四（8日）在白宮舉行的記者會上說，以色列在加薩巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）開戰，打得「太過火了」。

綜合外電8日報導，拜登除了詳細說明在加薩推動援助外，還說持續不斷的暴力「必須停止」。他強調：「那兒有很多無辜的人正在挨餓、許多無辜的人陷入困境並死亡。它必須停止。」

拜登因支持以色列最近在加薩的行動，而受到左翼民主黨的嚴厲批評。而他周四的評論，是至今對以色列最尖銳的批評之一。不過，他也為美國致力斡旋停火，並對加薩增援進行了辯護。

他說，原本埃及總統總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）不想開大門，讓人道物資進入，但他最後說服了對方。不過，拜登一時恍神，把埃及總統說成了「墨西哥」總統。

拜登周四公開回應了司法部美國特別檢察官赫爾（ROBERT HUR）的一份報告，報告中說，拜登是一位「好心，但記憶力不佳的老人」，這促使拜登在稍早的新聞記者會上，為自身的精神敏銳度辯護。然而，他接著就凸槌，把埃及總統塞西誤稱為「墨西哥」總統。