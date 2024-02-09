拜登終於坦承，以色列猛打加薩「太過火了」。

在現場一片追問聲中，美國總統拜登周四（8日）在白宮舉行的記者會上說，以色列在加薩巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）開戰，打得「太過火了」。

綜合外電8日報導，拜登除了詳細說明在加薩推動援助外，還說持續不斷的暴力「必須停止」。他強調：「那兒有很多無辜的人正在挨餓、許多無辜的人陷入困境並死亡。它必須停止。」

拜登因支持以色列最近在加薩的行動，而受到左翼民主黨的嚴厲批評。而他周四的評論，是至今對以色列最尖銳的批評之一。不過，他也為美國致力斡旋停火，並對加薩增援進行了辯護。

他說，原本埃及總統總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）不想開大門，讓人道物資進入，但他最後說服了對方。不過，拜登一時恍神，把埃及總統說成了「墨西哥」總統。

拜登周四公開回應了司法部美國特別檢察官赫爾（ROBERT HUR）的一份報告，報告中說，拜登是一位「好心，但記憶力不佳的老人」，這促使拜登在稍早的新聞記者會上，為自身的精神敏銳度辯護。然而，他接著就凸槌，把埃及總統塞西誤稱為「墨西哥」總統。

文章來源：Biden: Israel’s actions in Gaza are ‘over the top’
文章來源：Biden Calls Egypt’s Sisi ‘President Of Mexico’ After Blasting Memory Concerns From Special Counsel Report
文章來源：Biden Calls Israel’s Response in Gaza ‘Over the Top’

F-35和F-15EX戰機各來25架 它急飆火力打紅眼
影》無人敵機奪命 約旦美軍死傷慘重問題竟在這
影》開打！美左右開弓 報復打擊伊拉克和敘境伊朗目標
#拜登 #以色列 #加薩 #中東 #戰爭