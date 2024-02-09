東京都知事小池百合子7日訪台，8日與台北市長蔣萬安二度會面，由於二次會面是閉門會議，外界關心兩人互動的議題以及交流情形；對此蔣萬安今(9)日上午前往慰問警消同仁時受訪指出，他們在韌性城市、人口對策、新創產業、永續等議題有非常多的意見交流，更直言兩人無話不談，交流氣氛非常的融洽愉快。

蔣萬安表示，台北與東京一直都有非常密切的交流，所以在7日的公開場合他們就針對很多議題展開討論，包括最重要的明年2025東京都要舉辦聽奧，台北市則舉辦世壯運，所以在舉辦國際大型賽事大家可以交流意見，另一方面對於韌性城市、人口對策、新創產業發展以及永續等議題，都有非常多的意見交流。

他說，昨天的茶會則是更深入的就各項議題論細節措施，特別是對於解決少子化問題，東京都提出各項方案，而且小池知事推出凍卵的計劃，在第一年就有7000位的女性朋友提出申請，她也會持續的來做相關的分析，也很願意提供這項政策推出後的各項指標給北市府參考，而另一方面對於韌性城市，小池也給北市府各項的目標，包括東京都廳如何在打造建築物使之可以防震。

蔣萬安提到，另一方面小池也談到環境永續的發展，訂出2035年東京都轄內機車全面電動化等，都有做很深入的討論，當然還有很多其他議題，包括自己個人的經驗、城市治理的經驗，也談到過去自己在美國唸書工作的經驗，他們都有非常多無話不談，整個氣氛非常的融洽愉快。