34歲的羽球好手周天成傳出罹患大腸癌，引發討論。前主播巫嘉芬在《57健康同學會》節目分享，一名27歲的OL，常腹部不適、容易放屁，讓她非常尷尬因而就醫，卻被診斷罹患大腸癌第3期。醫師提醒，若有出現長期腹部不適，應提高警覺及早就醫。

巫嘉芬在節目指出，這名27歲女性上班族，愛吃青菜、注重飲食，不過，不管吃了什麼食物，都會很想放屁，還不時合併著腹痛、腹瀉等不適，且經常放屁也造成她工作與生活困擾，不得不去就醫，沒想到竟然被檢查出罹患大腸癌，讓她當場大哭。

根據衛福部統計，每年約有1萬6千多國人罹患大腸癌，約6千人因此喪命，是僅次於肺癌鄉力國人最好發的癌症，如果能夠早期發現並治療，大腸癌的5年存活率可以高達90%，若拖延到大腸癌第四期，存活率僅剩10%。

大腸直腸外科醫師陳威佑也在臉書粉專PO文指出，根據國建署篩檢實證，政府提供 50 到 74 歲民眾，每 2 年 1 次糞便潛血檢查補助，可降低35%大腸癌死亡率，定期做大腸癌檢查是預防和控制大腸癌的重要方法。

陳威佑指出，罹患大腸癌的高風險族群有肥胖、攝取過多紅肉或加工肉品、50歲以上、男性、吸菸、飲酒、家族史等。一般來說，建議40歲以上的人，無論是否有腸道症狀，每年至少做1次糞便潛血檢查，以及至少每兩年接受1次乙狀結腸鏡的檢查。

陳威佑並提醒，若出現以下任何一種或多種症狀，建議盡快做大腸癌檢查

■腹痛或腹部不適

■便秘或腹瀉

■大便形狀或顏色改變

■大便帶血或黏液

■體重減輕

■貧血