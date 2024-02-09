新北市2023年受理第1次消費爭議申訴案件共計1萬1695件，新北市政府消費者保護官(以下簡稱消保官)表示，自2020年起新北市每年受理的申訴均超過1萬件，進一步分析2023年申訴件數排名前5的案件類型依序為3C電子產品(1524件)、線上遊戲(1106件)、運輸相關(1022件)、服飾(819件)及食品類(667件)。

消保官指出，申訴案件最多的智慧手機、筆記型電腦及電視等3C電子商品，申訴的內容多半為新品瑕疵、屢修不復而請求解約退款或更換新品、維修費用過高及廠商不予保固等。對於新品瑕疵，廠商通常只願意依保固條款免費維修或更換整新品，但依民法有關物之瑕疵擔保的相關規定，無論是消費者主張解除契約、減少價金或另行交付無瑕疵之物，或是業者依保固條款提供免費維修服務，都合乎法律規定。

排名第2為網路連線遊戲相關爭議，消保官表示，寒假、春節期間許多青少年會投入大量時間連線遊戲，若使用外掛程式或利用遊戲漏洞等不正方式進行遊戲，業者可依契約規定於通知玩家後永久封鎖遊戲帳號。消保官提醒，玩家遊戲時應遵守遊戲規範，並勿將遊戲帳號借人使用，以免糾紛。

第3名以網購詐騙及美食平台外送爭議為最大宗。消保官提醒，消費者常於Facebook、Instagram或Line等社群與陌生賣家交易，若事後欲退貨卻被賣家封鎖或賣家已讀不回時，消費者只能改申訴代收款項的物流業者並請求退款，但物流業者僅為代收款項的第三人，若款項早已轉出，消費者幾乎無法成功退費。

另外，消費者使用美食外送平台點餐，卻常遇到餐點遲延送達、餐點有誤、訂單無故被取消等爭議，由於爭議金額不大，消費者常以申訴方式反映爭議，為此消保官與兩大美食外送平台Foodpanda與Ubereats皆已建立聯繫管道，以迅速保障消費者權益。

第4名為服飾爭議，多為衣服、包包、鞋類瑕疵換貨及網購退貨相關問題。近來有許多網路賣家自稱非業者而不適用消保法通訊交易的退貨規定，或要求消費者必須提供開箱影片或須於3日內通知賣家才能辦理退換貨，消保官指出，如網路賣家上網刊登的商品數高達數百項，且成交數超過百筆，仍應屬消保法所稱之企業經營者。

此外，賣家要求提供開箱影片才能退貨或自行縮短猶豫期間，與消保法第19條的規定不合，應屬無效。但若消費者開箱時有錄影，則較易舉證商品是一收到就有瑕疵而非拆封後造成損壞，因此消保官仍建議消費者養成開箱前錄影存證的習慣，以備不時之需。

排名第5為食品糾紛，去年好市多所販售之進口冷凍莓果曾被檢驗出A型肝炎病毒殘留，許多消費者因而提起申訴，向好市多請求損害賠償，本案目前已由消費者文教基金會向好市多正式提起團體訴訟，將為消費者爭取權益。

消保官提醒，新北市2023年受理之消費爭議案件大部分都與網路有關，民眾使用網路購物、訂餐外送、訂房、買機票或玩網路連線遊戲前應格外謹慎，以避免糾紛。