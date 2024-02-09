【全程字幕】瘦肉精風暴！盧秀燕喊話王必勝不用道歉 蔣萬安這樣說 @ChinaTimes

台糖梅花豬肉經食藥署與台中市食安處複驗確認檢出含瘦肉精西布特羅，不過台中市長盧秀燕8日認同這是個案，更稱今年和往年一樣，會使用國產豬做為年夜飯食材；對此台北市長蔣萬安今(9)日表示，台北市政府一定做到要讓消費者買得安心、食得安心。

他指出，關於食安的議題，不管是中央或地方，責任其實就是要從源頭做好把關跟稽查，台北市絕對是從嚴把關。

蔣萬安強調，台北市政府一定會做好地方政府該扮演好的角色，特別在過年期間，民眾在採買以及煮年夜飯等方面都非常重視食安的議題，一定做到要讓消費者買得安心、食得安心。