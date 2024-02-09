新北永和復興商工與永和藝術協會攜手合作，將永和區博愛街進行電氣箱美化改造。（新北市教育局提供／劉瑋晴新北傳真）

永和復興商工與永和藝術協會攜手合作，將永和區博愛街進行電氣箱美化改造，將日常樸實冰冷的設施轉變為滿載歡樂與藝術美感的「禮物盒」。學生們融合東西文化，以傳統節慶象徵，如爆竹、金元寶、舞獅等為主題，透過藝術的手法，不僅讓街道增色，也為來往民眾提供了一個熱情且可供拍照打卡的新亮點。

新北市教育局表示，技職學校發揮技職社會責任(Vocational Social Responsibility，簡稱VSR)，鼓勵用專業服務社會，是近年新北技職重要政策，同時鼓勵學校與在地社區資源結合，本次復興商工在永和博愛街的景觀設計改造活動，培育每位學生不只適性發展，更具備專業、跨域、創新及應用科技能力，同時能夠擁有服務社會及美學的素養。

復興商工校長陳效宗表示，學校積極培育藝術設計領域人才，透過實際參與設計和執行，學生們不僅能夠將學到的知識應用於真實世界，還能夠將美感融入社區生活，提升當地文化和美學價值。在多位教師指導下，廣告設計科、美工科、美術科及室內空間設計科等師生創意彩繪設計，共設計了9組共16座的節慶造型禮物盒，將陸續於今年各節慶發表。

廣告設計科老師邱靖智分享，這些電箱改裝設計目的在讓學生能「做中學」，提供學生發揮設計長才的舞台。參與設計的廣告設計科三年級同學吳瀅勻表示，在設計製作過程中，深刻體會藝術設計是專業技巧與文化巧妙的結合，也激發了更多的創意思維，期待作品能讓大家感受文化交流的美感。

永和藝術協會創會理事長李國嘉及現任理事長郭中和共同表示，博愛街是楊三郎美術館所在地，在各個節慶時人們常常以送禮來表達愛與感謝，蘊含著愛的元素，協會致力於將楊三郎美術館與街道做藝術的連結，希望將博愛街打造成一個受歡迎的拍照打卡地點。