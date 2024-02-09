新北市警局汐止分局社后派出所日前接獲報案，吳姓女子指稱丈夫輕生，她在處理遺物時發現，丈夫去年（2023年）先後遭詐騙集團誆騙假投資，甚至不惜拿家中房產去貸款，遭詐騙金額近千萬元，丈夫一時萬念俱灰才尋短。

警方接獲報案後，依規定受理處置，經詢問後發現，吳女丈夫身亡後，家中還有3名年幼子女，家庭生計陷入困頓，僅依靠吳女打零工賺錢養家，警方隨即轉介吳女申請急難紓困補助，並居中聯繫社后警友站張欽松站長，張站長聽聞此案後，立刻表示願意伸出援手。

張站長特地在過年前到社后派出所頒發善款，並配合警方發放平安袋，吳女也不斷向警方及張站長道謝，感謝暫時替他們緩解家計上的燃眉之急，讓她與3位年幼的小孩，能夠稍微放心過個好年。

汐止分局副分局長廖武郎表示：「重要節日安全維護工作，最重要的目標就是要讓民眾都能安心過好年，警方也會盡最大努力，守護轄區治安，保障民眾安全。也特地感謝社后警友站站長張欽松，張站長除了平時對警方的支持與照顧外，更是熱心公益，做善事從不落人後。」

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。