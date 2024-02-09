春節期間瘋玩刮刮樂，台彩面額2千元的「2000萬超級紅包」又有大獎開出，一對年輕情侶刮中首個「200萬加賓士車」獎項，此外，新北有名年輕女性上班族刮出100萬大獎，她向來喜歡刮頭、尾號碼的刮刮樂，這次也是透過此方式中大獎。

台彩指出，該名幸運女子是在新北市泰山區「鴻百彩券行」刮中大獎，平常就喜歡玩刮刮樂試手氣，專門挑頭尾號碼，這次挑中1號與18號，第一張刮18號開出百萬獎項。

有趣的是，店員還透露，店裡原本有一隻壞掉的招財貓，沒想到刮出大獎前兩天就開始招手恢復正常，不禁讓他們直呼，「原來是中大獎的好預兆。」

超級紅包的首個200萬加賓士車獎項也已經出爐，高雄市茄萣「漂浪彩券行」指出，一對年輕情侶買了兩張2千元刮刮樂就離開，一個小時候回來確認是否中獎，最終真的刮出200萬加一輛賓士休旅車，相當興奮。

今年「2000萬超級紅包」共有8個頭獎2000萬、10個200萬加賓士休旅車、1000個100萬獎項，截至8日，已經刮出1個2000萬、1個200萬元加賓士休旅車、128個100萬獎項。