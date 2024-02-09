除夕不少民眾到賣場最後採買，好市多臉書社團版主整理好市多除夕優惠，賣場多達146項商品，從年菜、零食、生活用品、家電、保健品等都享有優惠，包括老協珍冷凍乾燒花雕雞、GODIVA可可粉禮盒、HP 15.6吋筆記型電腦、善存綜合維他命等、PHILIPS 75吋4K顯示器，最高現折10800元。

原PO今（9）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》整理除夕夜優惠，特價商品類別如年菜、零食類、生活用品、家電、保健食品等多達146項，他提醒賣場今日只營業到下午6時，明日則是公休一天，想最後採買的民眾要趁早。

食品特價包括富麗有機白米現折100元，特價369元；老協珍冷凍黑棗蜜汁排骨現省110，特價589元；老協珍冷凍乾燒花雕雞現折120元，特價459元；德國豬腳現省40元，特價398；熟凍加勒比龍蝦現折100元，特價1559元。

零食部分如比利時迷你巧克力組合現省90元，特價349元；英記餅家至臻餅乾綜合組現折120元，特價479元；GODIVA可可粉禮盒組現省200元，特價799元。

日用品方面像是象印土鍋風／鐵板萬用鍋現折400元，特價2499元；柔軟印花毯現省120元，特價479元；雅葵綿羊潤膚沐浴乳現折70元，特價299元；Body Butter身體潤膚雙現省70元，特價329元。

家電有HP 15.6吋筆記型電腦現折2400元，特價22199元；Samsung 32吋4K曲面螢幕現省1500元，特價9999元；PHILIPS 75吋4K顯示器現折10800，特價43199元；Belkin三合一直立充電器現折500元，特價3389元；艾美特陶瓷電暖器2入組現省400元，特價3599元。

保健食品特價品則是阿拉斯加野生魚油軟膠囊現折150元，特價849元；亞麻仁油膠囊現省90元，特價499元；善存綜合維他命現折150元，特價1399元。