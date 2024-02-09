瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）1月中宣誓就職

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）周四（8日）說，儘管該國尋求與中方建立更緊密的經濟關係，但無意與台灣斷交。他並承諾，將同時加強與兩岸的關係，而這是他上任後首度重申這說法。

據路透9日報導，瓜地馬拉是少數仍與台灣維持邦交的國家之一。鄰國宏都拉斯去年在向北京尋求近25億美元（近785億台幣）的援助後，已轉與中方建交。

阿雷巴洛1月中就職後，誓言終結腐敗，並與北京建立關係，而這增加了瓜地馬拉可能以犧牲與台灣的歷史性外交關係為代價的可能性。瓜國外長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）本周告訴路透，他們正考慮與中方正式建立貿易關係，而這促使反對派尋求說明相關外交政策計畫。

而阿雷巴洛說，他的政府不會改變方針。他在接受專訪時強調，瓜地馬拉沒在選擇，和台灣的外交關係，以及與中方的貿易關係都在持續發展。