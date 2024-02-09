根據傳統習俗，長輩會在除夕夜包紅包給晚輩，到底要包多少錢、紅包各種禁忌等成為熱門話題。藝人謝祖武過去受訪時表示，給母親、妻兒的紅包金額一律是2000元，因為他認為意義的重要性大過金額。

謝祖武2017年分享包紅包的哲學，給當時13歲的兒子2000塊壓歲錢，妻子、媽媽同樣包2000元，不會隨著通貨膨脹改變數字，因為他覺得能壓住平平安安才是最重要。

謝祖武認為意義的重要性大過金額。（圖／FB@謝祖武）

謝祖武的教育觀念務實，兒子謝展榮雖然身為星二代，但沒有過著想花就花的物質生活；現年20歲的謝展榮表示，爸媽很節儉，因此他被教育成物慾低的人，甚至會和爸爸一起共穿衣服。謝展榮提到，爸爸在他18歲時給了一個19萬的戶頭，全是從小到大累積起來的紅包錢，告訴他往後生活費、學費、車貸、保費全都得靠自己，等於是被父母斷金援。

謝祖武的兒子謝展榮。（圖／中時資料照）

為了生存，謝展榮身兼多職，還曾到工地扛水泥、搬磚頭，8個小時領2500元，演林心如製作的戲劇《有生之年》時，因是透過爸媽協助牽線，他主動提出給父母抽成，就像一般經紀公司一樣。