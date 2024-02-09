新北市三重區一名86歲陳姓老婦，日前外出購買中藥，返回時卻忘記回家的路途，於是就一直扶著助行器停留原地。目擊民眾有所察覺，隨即上前詢問，得知老太太因為腳痛，獨自外出購買中藥，最後卻不知怎麼回家。

警方指出，厚德派出所員警巫嘉浩與張豐麟接獲報案，抵達現場了解，婦人說話半吞半吐，僅透露因為腳痛，為此出門購買中藥。對此，老太太卻無法清楚告知住址及家屬電話，且身上再無相關識別之物，不過幸運的是，老太太尚能輕描淡寫出她的名字。

為防陳婦天冷失溫，員警二人決定先將她帶返回所，事後再藉由老太太的名字找尋戶籍並聯繫家屬，經過相關警政系統的比對後，終於順利查出該名老太太的身分。

員警開警車護送婦人返家。（圖 / 劉詠韻翻攝）

最後，警方順利聯繫陳婦家屬，與此同時，家屬也正心急如焚地尋找陳女，得知家中長輩平安無事，終於鬆了一口氣，並在警方的陪同下，將陳婦平安護送回蘆洲住家。家屬見到長輩平安回家，對員警表示深肯與感謝。

三重分局分局長黃南山提醒民眾，若家中有年紀較高的長輩要出門時，盡量陪同出門，以避免有身體不適或迷路之情況發生。另外，為了避免家中長輩因迷路等原因而無法返家，可以為家人配戴識別手環或於衣物上縫繡相關資訊，讓警方第一時間連絡到親屬，協助家人盡早平安返家。