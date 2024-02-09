年節親友相聚雖然開心，但是面對長輩的「熱切關心」，晚輩們常無力抵抗，其中最難回答的可能是「怎麼還不生小孩？」其實，不生小孩原因百百種，可能是價值觀、經濟能力等的個人選擇，但有些則是因為不孕，醫師教民眾可先以談工作近況轉移此尷尬的話題，年後再思索是否該就醫。

泌尿專科醫師高銘鴻在臉書粉專PO文指出，會被長輩問到「怎麼還不生小孩？」這些話題，其實是長輩表達關心的方式，當我們理解時，更能保持冷靜和耐心，以平和的心態回應，撇除不想生的因素外，不孕又是另外一回事，以男性角度來說，不孕症的原因大致有下列4個方向。

■精子品質：精子品質的不佳可能是數量不足、形狀異常或運動能力降低。

品質的問題可能來自生活方式，（例如吸菸、過度飲酒、不良的飲食習慣），環境因素（暴露於有害化學物質或輻射）、基因等引起的。

■睾丸異常：睾丸是精子的主要生成器官，當睪丸異常發育、損傷或感染時，都可能對功能產生影響。發育異常可能是由於先天性因素，損傷可能源於外部創傷，而感染可能影響睾丸的正常運作。

■性功能障礙： 勃起功能障礙和射精障礙是性功能的常見問題，不僅影響性生活品質，還可能成為不孕的原因之一。勃起功能障礙可能由於血流問題、神經問題或心理因素引起，而射精障礙可能是由於生理或心理原因造成。

■荷爾蒙異常：荷爾蒙濃度異常也可能影響精子的生成和功能。

高銘鴻指出，造成男性不孕症的病因常是多元的，有時也與伴侶的健康有關，可透過專業醫師深入診斷，制定適當的治療方案。