陳其邁除發紅包外，也跟基層警察細數演唱會執勤狀況，也與左營分局有「左營林志玲」之稱的女警合照。（任義宇攝）

陳其邁表示，高雄治安表現在去年大幅進步，在除夕當天到左營分局表達感謝。（任義宇攝）

大部分民眾在除夕都會返鄉團聚，不過基層員警仍要堅守岡位守護治安，高雄市長陳其邁今天前往左營分局慰問基層員警，並發送小紅包、禮盒感謝，也說高雄過去一年治安表現交出亮眼成績單，希望未來一年繼續守護高雄市民安全。

陳其邁表示，在過去的一年，高雄治安表現交出亮麗的成績單，在遠見雜誌的調查中，高雄治安綜合評比是全台第二名，比前年足足進步11名，要非常感謝所有基層同仁警察，大家能夠將士用命守護市民的安全。

陳其邁說，不管是在去年的槍擊案、暴力犯罪、重大刑案等等，高雄在六都裡面表現都進步非常多，我相信在春節期間，我們的同仁也會努力，讓我們的治安能夠平穩，讓民眾能夠好過年，也希望在未來一年裡能夠持續守護市民的安全。

除發放龍年小紅包外，陳其邁也向左營分局警察送上各式禮盒，因左營擁有世運、巨蛋等大型場地，陳其邁與左營分局警察細數近年演唱會狀況，說左營警察最辛苦，除演唱會場地外，轄區內還有高雄重要市場如哈囉市場、自由黃昏市場，在近日都有許多採買年貨民眾要管制交通，再次向基層警察表達感謝。

高雄市警局表示，去年整體治安數據較前(111)年呈現發生數減少、破獲率增加趨勢，詐欺發生數降幅為六都最佳，全般刑案、全般竊盜、槍擊案件發生數降幅為六都次佳，其中，全般刑案發生數創近20年來新低，A1類交通事故死亡人數防制減少亦是六都排名第一。

市警局強調，春節連續假期，警察局已針對交通要道、熱門景點、旅運車站等處規劃交通疏導勤務，同時加強轄內治安熱點巡守，全力做好治安、交通、服務工作，提供良好治安環境、順暢交通路況及貼心優質服務，讓市民及旅遊民眾平安快樂歡度春節。