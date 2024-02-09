知名健身網紅筋肉媽媽去年離婚，今除夕突拋再婚震撼彈；對此，前夫筋肉爸爸稍早發文表示，兩個月前就知道筋肉媽媽想結婚，他認為只要想清楚就好，很祝福。

筋肉爸爸在文中表示，兩個月前筋肉媽媽有事想找他討論，「我還想是什麼事情，原來是他們想結婚。我說自己清楚想過都好，我都是祝福的！」

筋肉爸爸和筋肉媽媽離婚後不交惡，他指出彼此的感情昇華成家人、工作夥伴、朋友，「我是完全接受這一切的安排，不喜歡有人在那臆測來臆測去」，並提醒筋肉媽媽要珍惜周遭講廢話的人，因為若對方有一半時間都在廢話，代表是身邊充滿開心的人，不忘自嘲：「我現在九成以上在講白爛話……」

筋肉爸爸臉書全文。（圖／FB@JZ）

筋肉媽媽今早發文證實再婚毛毛手先生：「相信愛情，也相信婚姻」，她說雙方願意再進入一段婚姻的原因，是人生無法預測未來，「這幾個月我們一起經歷了生死別離，他差點傷亡、婆婆當仙，人生能好好享受愛時，就把握，時間不再留給怨。」筋肉媽媽也表示，這次結婚沒有先斬後奏，「雙方的爸爸，是書約上的證人。」