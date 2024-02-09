台北市長蔣萬安今（9）日除夕前往中山二派出所、三張犁派出所、消防局松江分隊、信義分隊，慰問辛苦執勤的警消人員；蔣萬安表示，警消同仁一直以來都非常辛苦，特別是在家人團聚時，同仁們卻要犧牲與家人相處的時間，在崗位上面維護市民朋友的安全，他特別表達最高的感謝及敬意並祝福新年快樂。

蔣萬安表示，過去他擔任立委期間，能感受到中山區基層警察同仁非常辛勞，在治安跟交通維護上面，大家負擔非常重，但警察同仁對於轄區之內治安維護以及各項工作的進行深得市民肯定。

他說，台北市宣誓要成為安全之都、運動之都、未來之都，其中安全之都就是最首要的目標，治安的維護得仰賴警察同仁辛苦的付出，感謝大家輪班讓警務工作全年無休，也感謝大家的眷屬的體諒與支持。

蔣萬安提到，連日來一一慰問了醫護人員、照服員以及環保局清潔隊，今日同樣的感謝基層警消同仁在過年期間，甚至除夕夜晚上依然在崗位上面，隨時注意整座城市相關的治安和安全，所以這部分都要表達最高的感謝。

蔣萬安也特別提醒，過年期間有加強治安維護的特別工作，嚴正執法絕不寬待，依法執行公權力，決不退縮，這是台北市要堅守的立場，只要依法執行公權力，他身為市長力挺到底，打擊犯罪絕不手軟，但也不要忘了注意自身安全。