2024大選落幕，國民黨雖然沒在總統大選取得勝利，但在立委選舉中蠃得52席，重新成為國會第一大黨。對此，國民黨副主席連勝文則提出兩點建議，強調避免再犯同樣的錯誤，才能讓這個黨殺出生存的血路，並批國民黨造勢場合播的音樂，連他這個中年大叔都幾乎沒聽過，很難想像年輕人會有多少共鳴。

連勝文今（9）日在臉書指出，2024大選國民黨能一躍成為國會最大黨，甚至是國會平均年齡最年輕的政黨，代表一定有做對事情，但總統大選失利，代表整體競選團隊一定也有非常多的失誤。連勝文強調，做得好的地方不用再自我吹捧，但做得不好的地方要深入探討原因為何。

連勝文提出兩點建議，首先，他認為讓所有參與檢討的人都以「普通黨員」身分參與，包括他在內的人才不需顧忌義務職的身份，能大開大闔暢所欲言，以實事求是的態度面對許多問題的癥結。另外，連勝文說選舉過程中，雙頭甚至多頭馬車的情況非常嚴重，造成許多溝通上的困難，甚至在總統候選人青年支持度落後，他們盡全力在安排大型青年活動時，還要面對競總人士官僚作風。連勝文直言，檢討的對象應不只有國民黨組織本身，而是涵蓋所有競選及輔選的單位，這樣才能真正痛定思痛，讓下次選舉不要再犯同樣的錯誤。

連勝文也指出，近期有許多熱心的學術界人士，提出國民黨改革的倡議，講到「年輕化」議題，而他認為所謂年輕不只是年齡，最重要的是心態，包括個人的心態、組織整體的心態，才是真正年輕化的關鍵。連勝文舉例，國民黨在大型造勢場合所播放的音樂，絕大多數他都沒聽過，或因年代久遠，已忘了怎麼唱，但他強調，若連他這位中年大叔都無法對現場所營造的氛圍產生共鳴，很難想像比他更年輕的人看電視轉播時會有多少共鳴，甚至也很懷疑到底有多少年輕人會主動上網看國民黨造勢。

連勝文重申，找出問題的根源，避免再犯同樣的錯誤，才能讓這個黨在前有狼、後有虎的情況下，殺出一條生存的血路，也才對得起所有支持國民黨的朋友們。