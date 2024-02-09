The Nuggets ripped off 8-straight points after the Lakers tied it up late 👀



Denver wins 114-106 in LA. pic.twitter.com/byTXZGqsXD — NBA (@NBA) February 9, 2024

金塊當家射手賈瑪莫瑞9日攻下全隊最高29分，其中包含最後1分56秒打破平手僵局的三分球，更帶起金塊打到10比0收尾攻勢，金塊終場114比106力退地主湖人，「小丑」約基奇也貢獻24分、13籃板及9助攻的準大三元，麥克波特轟下27分，金塊不僅中止湖人3連勝，把讓自身連勝紀錄推進到3場。

面對衛冕軍金塊，湖人上半場雖然成功限制約基奇，卻沒守住賈瑪莫瑞與麥克波特，讓兩人上半場各拿14分，反觀少了膝蓋受傷沒打的羅素，湖人進攻明顯並不順暢，打完上半場，湖人49比59落後，安東尼戴維斯半場14分，詹姆斯僅拿6分、6籃板。

不過詹姆斯第三節及時找回外線手感，搭配安東尼戴維斯、里夫斯兩人火力，湖人逐漸縮小落後差距，打到比賽還剩2分18秒，里夫斯的三分球，幫助湖人追成104比104平手，可惜接下來戰局被金塊完全掌控，特別是當家射手賈瑪莫瑞。

賈瑪莫瑞先進三分球，再拋進兩分，一口氣連取5分，麥克波特也投進三分球，且馬上完成灌籃，這波10比0小高潮助金塊重新拉開差距，就算詹姆斯馬上切入放進兩分球，金塊卻順利拖完剩餘時間，也讓湖人的連勝只能宣告中止。

「一眉哥」安東尼戴維斯雖拿32分、9籃板、3助攻、3抄截與4火鍋的全能數據，「小皇帝」詹姆斯也有25分、9籃板及7助攻，可惜其他湖人球員得分最高的，就只有里夫斯15分，普林斯替補13分，看來少了最近火力凶猛的羅素，湖人確實就差那口氣！