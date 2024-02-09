陸軍戰力強！龍年賀歲片曝光 完成聯合作戰整合捍衛台海(陸軍司令部提供)

陸軍司令部今(9日)除夕，發布「幸福團圓·你我守護」影片，宣示已完成驗證「情報鏈」、「指揮鏈」、「擊殺鏈」、「通信鏈」與「後支力」的整合綜效，建構堅實的可恃戰力。

陸軍司令部在除夕當日發布「幸福團圓·你我守護」影片，首次以短影音的方式呈現，短短43秒的畫面，忠實傳達陸軍勤訓精練的態度，展現部隊訓練、戰力整合、演習測考與戰力再提升的信心與具體成效。影片最後，文宣團隊暗藏彩蛋，考驗官兵、民眾眼尖的實力。

陸軍戰力強！龍年賀歲片曝光 完成聯合作戰整合捍衛台海。(陸軍司令部提供)

影片透過明快的鼓聲旋律，搭配戰演訓畫面，帶出了官兵紮實訓練的日常節奏。回顧兔年，陸軍務實推動「實戰化訓練」、「一年期義務役政策」、「整合全民總力」等重大工作，已深具成效；在聯合作戰方面，更充分驗證「情報鏈」、「指揮鏈」、「擊殺鏈」、「通信鏈」與「後支力」的整合綜效，建構堅實的可恃戰力。

面對嶄新的龍年，陸軍已準備就緒，在裝備更新、人才培育、職能精進、兵役轉型等方面，全力以赴，為堅韌的國防，奉獻最大的心力。期盼國人歡慶佳節的同時，也不忘關懷這群堅守國家第一線的國軍官兵，說聲「國軍，戰力強！」

陸軍指出，影片將分享給所有的國軍官兵，除了一睹自己帥氣的身影，也可以傳給自己的家人、朋友、子女，同感榮耀；也讓國人知道，在山之巔、海之濱，日日夜夜，都有一雙雙眼眸亮著，時時守衛著國家安全。

「福龍迎祥，好運龍來」。陸軍向所有國人拜年，祝福每一位支持國軍的朋友，新年快樂、事事順心。陸軍文宣團隊的彩蛋揭曉答案，在影片最後的畫面，就是「幸福路，咱逗陣作伙行；軍民相挺，有你一定行」的文字剪影。影片的快速節奏如同我們忙碌的生活，在享受國家安定、自由民主的生活同時，也要關心我們身邊重要的人；在歡度春節的時刻，請不要忽視努力堅守崗位的每個身影，不論是守護國家安全的國軍官兵，維護社會治安、民眾安全的警消，不斷挑戰疫情難關的專業醫護團隊，或是為國家在各個領域築起護國神山的每位國人，都要彼此關心、相互力挺，齊心協力，共同守護美麗家園。