《欣欣向「龍」》以橙橘酒紅金為主色系的花藝，營造喜氣洋洋迎賓氛圍。（新北市鶯歌陶博館提供／劉瑋晴新北傳真）

農曆春節即將到來，陶博館特別推薦5處開運拍照熱點，歡迎過年來訪的民眾從博物館拍到陶瓷藝術園區，象徵串起新年好運，陶博館於大年初二（2月11日）上午9時30分準時開館，除了開運走春必拍熱點外，也推薦民眾參加好玩的「陶藝動手做」，還有不容錯過的陶藝展覽，讓民眾來陶博館收穫滿滿。

陶博館於大年初二（2月11日）開館，走春必拍熱點搶先報，第1好運點，《欣欣向「龍」》特別聘請花藝工作室「flowe of saturday」在大廳設計典雅景觀花藝，以橙橘酒紅金為主色系的花藝，營造喜氣洋洋迎賓氛圍，；第2好運點，傳統建築陶瓷《紅陶龍形正吻》，2隻吉龍精實的線條展現神龍霸氣，傳遞果決的行動力以及鴻圖大展的祝福；第3開運點，與家人攜手走過通紅如火般的《隧道窯》，期待新的一年氣勢如虹。

第4好運點，自1樓往2樓漫步蜿蜒穿過大廳的《Z型坡道》的任何一角，感受博物館開放建築延伸的視覺效果，象徵龍躍新程、事事順遂；第5好運點，《許願糖果牆》2萬顆繽紛的圓形彩球和幾何排列的清水模牆面及建築結構，帶來新年萬事如意、生活多彩多姿的美好寓意。

除了開運走春必拍熱點外，也非常推薦民眾前參加好玩的「陶藝動手做」，陶藝研習室的「龍鳳呈祥點心盤」用龍年特製的陶土印章，隨心所欲地在陶盤上壓印吉利的龍鳳圖案，親手製作討喜點心盤。兒童體驗室推出「神氣活現—小恐龍賀新春」，手握多彩的輕質土，裝飾在彩繪完成的蛋型坯體上，就完成超級療癒又實用的可愛小恐龍存錢筒囉。

還有不容錯過的「2023台灣陶藝獎」、「增生的物種．我與我的小怪物—梁佑華創作展」、「呈予器—丁有彧創作個展」精彩展出中，陶博館除夕（2月9日）及初一（2月10日）休館，大年初二至初五（2月11日至2月14日）地下1樓文化商店臨時店推出「餐聚食光」，匯聚藝術家、陶瓷品牌展售質感陶瓷器皿，2月18日前購物享9折優惠，歡迎民眾到陶博館走春順道帶回獨特品味。