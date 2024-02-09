台灣即將邁入超高齡化社會，家中長輩若未攜帶身分證件外出迷途，家人心中焦慮難以為外人道。中壢警分局自強派出所因轄區長輩多，特別至日照中心為長者指紋建檔，就近服務省去到警局路程。
過去指紋建檔必須至警局偵查隊辦理，對於長輩來說舟車勞頓。自強派出所所長黃冠貿和副所長許皓評與在地日照中心合作，就近為長輩們辦理指紋建檔，不到2小時就完成14人建檔業務。
警方呼籲家中若有失智長輩，除了可至警局辦理指紋建檔外，也可至區公所申辦愛的手鍊，或在衣服內裡繡上聯絡方式，以免老人家迷途發生意外。
台灣即將邁入超高齡化社會，家中長輩若未攜帶身分證件外出迷途，家人心中焦慮難以為外人道。中壢警分局自強派出所因轄區長輩多，特別至日照中心為長者指紋建檔，就近服務省去到警局路程。
過去指紋建檔必須至警局偵查隊辦理，對於長輩來說舟車勞頓。自強派出所所長黃冠貿和副所長許皓評與在地日照中心合作，就近為長輩們辦理指紋建檔，不到2小時就完成14人建檔業務。
警方呼籲家中若有失智長輩，除了可至警局辦理指紋建檔外，也可至區公所申辦愛的手鍊，或在衣服內裡繡上聯絡方式，以免老人家迷途發生意外。
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