大溪警方把簡姓男子帶回派出所照料，並準備食物讓他暖暖身。(大溪警分局提供)

桃園大溪簡姓男子昨天小年夜與太太外出採買圍爐菜餚，沒想到市場人潮壅擠，太太一不注意有失智症的簡男就不見蹤影，急忙至大溪警分局南雅派出所報案。警方出動巡邏員警沿街尋找，在不遠處的康莊路找到人。

警方在康莊路尋獲簡姓男子時，他正坐在草叢裡瑟瑟發抖，員警見狀立即帶返派出所照料，並通知家屬照護。大溪警分局長吳傳銘呼籲，若家屬有罹患失智症等情形，最好在家人衣服內註明聯絡方式，或配戴防走失手鍊，以免走失迷途發生意外。