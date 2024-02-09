農曆年節到，返鄉過年，休長假，不免要跟親朋好友打牌敘舊、或買張彩券試試手氣，塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享「皮夾」心理測驗，從4個不同顏色、款式的錢包中做選擇，預測農曆年間的「偏財指數」，來看看你是不是財運旺到爆表的人。

下面有四個錢包，請你直覺選擇其中一個，你認為裡面裝有最多錢的那個。

A、咖啡色長夾

B、粉紅長夾

C、黑色短夾

D、紅色口金包

答案：

A、咖啡色長夾

偏財指數高達200％，農曆年期間，你的財運極佳，不管打牌還是買彩券，都能獲得意想不到的收穫，你的錢包裡擠滿了各種面額的鈔票，從小面額的零錢到大面額的百元鈔，讓你感覺彷彿中了頭獎一般；咖啡色長夾代表你的穩重和實力，同時也吸引更多財富進入生活，讓你的財富不斷增長。

B、粉紅長夾

偏財指數有99％，農曆年期間，你有相當不錯的財運，只要稍微用點心，就能賺到一筆可觀的錢，你的錢包裡裝滿了許多零錢和小面額鈔票，這讓你可以隨時應付各種場合，而不會感到困擾；粉紅色長夾代表你的甜蜜和浪漫，同時也吸引更多的愛情，讓你的生活更加充滿溫馨和甜蜜。

C、黑色短夾

偏財指數50％，農曆年期間，你的財運相對平淡，既不會虧損太多，也不會賺太多，你的錢包裡放著幾張大面額的鈔票和一些卡片，讓你可以隨時支付各種費用，生活上不會出現太大的困擾；黑色短夾代表你的低調和保守，同時也保護你免受不必要的麻煩，讓你的生活更加穩定。

D、紅色口金包

偏財指數30％，農曆年期間，你的財運相對較差，容易因為一時衝動而虧損許多錢，你的錢包裡只裝著幾張小面額的鈔票和一些硬幣，讓你覺得自己很貧困；紅色口金包代表你的衝動和冒險，雖然帶來了一些刺激，但也增加了更多的風險和挑戰。