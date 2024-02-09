受少子化影響，近年不少大學面臨招生困難、停辦，今年將有4所大學退場，包括明道大學、環球科技大學、東方設計大學及大同技術學院等，教育部表示，這4所學校的學生會分發至他校就讀，而教職員的薪資也將由退場基金支付。

繼去年中洲科技大學、台灣首府大學停招後，今年明道大學、環球科技大學、東方設計大學及大同技術大學也不敵少子化衝擊、招生不理想、財務缺口嚴重等問題，將於7月31日停辦，其中建校60年的大同技術學院是國內老牌大學，曾帶動附近商圈生意，停辦後附近商家勢必跟著沒落；其他3所大學創校至今分別是23年、32年及54年。

教育部表示，會在農曆年後辦理學生分發作業及到校辦理說明會，協助退場學校的學生，分發至同一或鄰近縣市的學校繼續就讀，若學生有戶籍地或其他特殊原因，也會協助安置至其他縣市的學校。

另外，學校停招後到停辦前1年之間，所需基本運作費用，包含薪資、勞健保、水電費等，均由退場基金墊付，以確保學校能正常運作。