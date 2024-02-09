今（9）日是除夕，立法院副院長江啟臣與前國民黨祕書長李乾龍一起做年菜，李乾龍開出的「雙龍迎春」菜單包括喜慶連連、節節高以及三陽開泰羊肉爐等。江啟臣笑稱今年主題是雙龍，不僅是因為今年是龍年，當天除了李乾龍外，立法委員謝龍介也來了，「真的來兩隻龍」。

江啟臣今PO出與李乾龍一起做年菜的影片，李乾龍推出的第一道菜為「喜慶連連」，並祝江啟臣立委連任成功，且大家都會好運連連。李乾龍也介紹該道菜主角為白鰻，並淋上老薑、蒜、米酒、蠔油以及糖等調味料製成的醬汁，接著便進行烹煮。

李乾龍接著也介紹包括節節高以及三陽開泰羊肉爐等年菜，並仔細介紹料理所需的食材。謝龍介吃到節節高時，不禁直呼這道料理雖然看起來有油，但吃起來卻沒有油，是控肉中的最高檔，「登峰造極的手藝」。

江啟臣最後表示，每年都請「阿龍師」來教大家做年菜，並表示今年主題為雙龍，因為除了龍年外，當天也真的來了「兩隻龍」，並且祝大家新年快樂，「龍總好運」。