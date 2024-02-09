喜迎金龍年，生肖屬雞的鄭家純（雞排妹）與人生後運規劃師徐震諒分享12生肖龍年流年運勢，並建議大家趁農曆春節在「本命財位方」擺放「發財大禮包」，創建自己的財庫，確保2024甲辰龍年走在事業發達、大拓財源的路上。

徐震諒分享發財大禮包的作法，一是備妥1個紅包，於袋上書以「嗡嘛呢唄咪哞」6字箴言，二是內放新鈔及各國鈔票，作為你的「發財大禮包」。每1個生肖的「本命財位方」有2方位，背對家中大門，用指南針測出方位為準。若空間容許，2方位皆佈陣，效果加倍。

以下分享12生肖龍年流年運勢及其本命財位方：

龍年好運勢的生肖：鼠、牛、蛇、羊、雞、豬

龍年中運勢的生肖：兔、猴

龍年需注意的生肖有：虎、龍、馬、狗

●生肖：鼠

本命財位方：西北、東北方

龍年運勢：財利可得，貴人多方相助，注意身體健康不可過於勞累；勿管閒事，勿作保人，防範小人陷害，外出須防意外血光之災。

●生肖：牛

本命財位方：西北、東南方

龍年運勢：喜事臨門，吉星高照，大吉大利的一年。但仍需謹言慎行，以免招惹口舌是非。外出注意交通安全，避免意外血光之厄。

●生肖：虎

本命財位方：東方、東北方

龍年運勢：驛馬星入宮，求財宜奔波辛苦，遠方自有貴人相助，財利可得，需防情色風波及孝服之憂。

●生肖：兔

本命財位方：西方、西南方

龍年運勢：做事諸多不順，切記謹慎忍耐，三思而後行；交友須謹慎，閒事勿管，以免受牽連陷害；注意身體健康，不入病家，不吃喪物，可保平安無事。

●生肖：龍

本命財位方：北方、西北方

龍年運勢：犯太歲，務必去寺廟點太歲燈，一切謹慎為要，慎防意外災害；三臺與華蓋星照臨，靈感迸發的一年，可以好好發揮創意。

●生肖：蛇

本命財位方：南方、東南方

龍年運勢：恭喜，家有喜事臨門，玉貴吉星照臨，想抱男寶寶的朋友可趁今年；男性運勢比女性好，須防夫妻不睦，提防情色破財。

●生肖：馬

本命財位方：北方、西北方

龍年運勢：心浮氣躁，做事浮沉不定，建議低調、謹慎保平安；防情色風波，恐有孝服之憂，破財可消災；天解吉星照耀，平日若行善積德，自可安然渡過。

●生肖：羊

本命財位方：北方、東北方

龍年運勢：心浮氣躁易肇禍，提防小人陷害；雖有貴人扶持，但凡事仍要三思而後行，不可妄動；男性須注意身體健康與情色風波，女性則大吉。

●生肖：猴

本命財位方：南方、東南方

龍年運勢：三合吉星高照，逢凶化吉，財利亨通之兆；在本職專業上有發光發熱的機會，但要提防小人妒忌陷害，行事勿張揚；今年有遊禍，建議少出國遠遊。

●生肖：雞

本命財位方：西北方、東南方

龍年運勢：貴人運旺盛，諸事順遂，縱有災厄也可逢凶化吉。提防情色風波，勿貪花酒之趣。注意身體健康。

●生肖狗

本命財位方：南方、東南方

龍年運勢：口舌是非、做事不順、破財難免；交友須謹慎，慎防小人陷害，外出行車要注意安全，小心意外血光之厄；建議今年修身養性，以守為佳。

●生肖：豬

本命財位方：東方、東北方

龍年運勢：紅鸞星動，未婚者婚姻可期，已婚者注意情色風波；諸多吉星照耀，無論男女的運勢都極好，謀事必成；若有生女兒的打算，今年有機會完成心願。

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