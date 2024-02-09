臺北市蔣萬安市長親赴消防局松江、信義等二個分隊，慰勞不分晝夜、堅持守護市民安全的消防人員。（圖／消防局提供）

臺北市蔣萬安市長親赴消防局松江、信義等二個分隊，慰勞不分晝夜、堅持守護市民安全的消防人員。（圖／消防局提供）

2024年龍年農曆春節除夕，臺北市蔣萬安市長親赴消防局松江、信義等二個分隊，慰勞不分晝夜、堅持守護市民安全的消防人員。

消防局表示，建構「安居樂業」的城市，是市府對市民朋友堅定的承諾，而消防同仁正是為實踐承諾守護城市的第一線人員。臺北市消防局119高效能勤務派遣系統，相繼榮獲2023 GO SMART Award入圍肯定，IDC 2023臺灣區、亞太區未來企業大獎及行政院國家發展委員會第6屆政府服務獎等殊榮，為確保市民在歡樂的農曆新年節慶中能夠安心度過，消防局全天候不間斷提供快速而有效的緊急救災救護服務。

消防局莫懷祖局長表示，農曆新年是家庭團聚的時刻，也是火災發生風險較高的時期之一，經統計112年119受理報案件數約14.8萬件，119平均每日進線電話約1,100通，消防局仍持續透過受理派遣流程優化與強化派遣系統各項軟硬體功能，以期第一時間掌握報案相關資訊，適時派遣救災救護資源前往救援，精準守護市民生命財產安全。同時也呼籲市民在農曆連假期間，注意用火用電安全，才能平安度佳節。

消防局持續強化與市府相關單位的橫向協調作業，無論是火災、救護或其他突發事件均能迅速應對，並期待未來導入先進AI智能科技及應用，以打造快速、有效的消防救災救護服務，為市民打造宜居、安全的防災臺北城。