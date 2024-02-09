各國有不少創意的料理，一名女子的好友從波蘭回台灣，推薦她當地的家常菜「草莓水餃」，她加煉乳嘗試吃了一顆後，指水餃皮和草莓意外很搭，尤其是加煉乳有奶香味很好吃，新吃法讓千名網友大開眼界。

原PO昨（8）日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，好友最近從波蘭回台分享當地的家常菜草莓水餃，讓她超級感到超及獵奇，她過去只吃過水餃皮包花生，包草莓從未聽過，也未吃過，因此對這吃法懷疑。

下秒好友直接進廚房親自做給原PO品嘗，對方表示，水餃皮包一顆草莓，丟入滾燙的水煮一下就起鍋，在波蘭人是加鮮奶油一起入口，她們用煉乳替代，試吃一顆後她大讚煮過後草莓酸甜的香氣更明顯，搭配煉乳的奶香味很好吃。

尤其是今天是除夕，原PO說水餃皮內包紅色的草莓感覺很吉利，並將其取名為「甜在心水餃。」新穎的吃法獲關注，網友首次看到這樣的搭配都感到驚奇，當中有人無法接受質疑水餃皮是否有熟透，也有婆媽開玩笑說，水餃皮包草莓吃法北方人會崩潰，就像義大利人看到台灣鳳梨Pizza，讓人受不了。