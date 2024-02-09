9日是除夕圍爐，過年期間的特別節目已蓄勢待發，八點檔女神謝京穎揪楊淨宇和陳又榕（波波蓁）一同熱舞，陳又榕一身深V造型，在熱舞影片中瘋狂扭動，讓網友看到嗨翻。

謝京穎昨（9）日在Instagram發布影片嬌喊：「小年夜好冷喔～快跟著元勇看看一些辣的」，她呼籲粉絲們關注特別節目，影片中陳又榕站在最前方，身穿深V短上衣，傲人身材呼之欲出，依序是謝京穎和楊淨宇，三人統一都穿銀色系的服裝，聚在一塊畫面十分養眼，音樂一下陳又榕先是面無表情的拍手，下秒三人表情和動作都超嗨，一時讓觀眾不知該先看哪一位，仔細看影片結尾躺在椅子上的男星楊皓崴也比出手勢，成為影片的意外亮點。

影片釋出後，許多網友紛紛留言：「超可愛」、「元勇竟然對你們都沒興趣，哈哈哈」、「看到元勇趕上最後的ending pose」、「好冷...但是看妳跳舞就不會冷了」、「一定很精彩喔！」、「太可愛了妳們～」、「真沒想到波波蓁那麼白但很漂亮」、「目光都在後面躺著的那位身上了，笑死」、「原來這麼有料，好晃好辣又好可愛」。

其實在這之前，謝京穎就發出不少過年特別節目的花絮，同樣上場的還有女星白家綺，令粉絲們相當好奇究竟會帶來怎麼樣的演出。