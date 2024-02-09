中獎情侶喜獲200萬現金加上賓士車，特地準備花籃向彩券行道謝。（漂浪彩券行提供／任義宇高雄傳真）

過年期間，許多民眾會買彩券、刮刮樂，希望能為自己添加紅包，高雄一對情侶到茄萣一家彩券行購買2張2000元刮刮樂，刮開後驚喜刮中200萬現金加上一輛賓士汽車，彩券行透露，日前店內有飛進一隻特殊的生物「長角蛉」停在2000元刮刮樂上，過幾天果真有好事發生。

高雄茄定區有一對年輕情侶，8日到漂浪彩券行購買2張面額2000元刮刮樂，一個小時後回到店面，想確認刮刮樂上有刮出汽車圖案，疑惑是否有中獎，店家一看，竟然是刮中200萬現金，加上一輛賓士汽車，讓情侶十分驚喜。

店家表示，前幾天打烊前發現店裡被風吹進一片不明物體，本來以為是垃圾要清掃時，不明物體突然在店裡飛了起來，飛來飛去最後飛到擺放2000元刮刮樂的架子上，仔細一看才發現是隻長相類似蜻蜓的昆蟲「長角蛉」。

因長角蛉飛起來的時候透過日光燈的照射，翅膀像是星星一樣散發著點點光芒，店員就心想是不是有好事要發生，沒想到隔天就有客人刮中200萬元加賓士休旅車，感到非常不可思議。

刮中200萬現金加上一輛賓士的情侶，除非常驚喜外，向店家送上花籃表達感謝，台灣彩券說，今年過年推出2000萬超級紅包，共有8組頭獎2000萬，10組200萬元＋賓士休旅車、1000組100萬元；截至8日已刮出1組2000萬元、1組200萬元＋賓士休旅車、128組100萬元大獎。