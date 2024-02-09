在第二屆世界防務展（WDS）中展示的龍5（Loong-5）無人機

隨著加薩和紅海衝突持續升高，中國軍火承包商試圖在中東國防展上吸引買家，而無人機也成了焦點。

據《南華早報》（South China Morning Post）9日報導，沙烏地阿拉伯2月4—8 日在利雅德舉辦的第二屆世界防務展（World Defence Show，WDS）中，展示了超過75國773 家參展商的武器和軍備，而其中有逾36家中國軍火承包商和其他公司參加了這次活動。

而中國展區的亮點之一，就是各式無人機，它們是由和中東國家有交易關係的製造商所展示。中方國營企業展示了超過30款無人機，其中包括由成都飛機工業集團所研製，而尾翼上印有沙烏地阿拉伯國旗的「翼龍」-2。它於2017年首飛，能搭載480 公斤武器，並續航達 32 小時。

沙烏地2017年採購了300架陸製無人機，隨即在葉門內戰中，出動「翼龍」-2對付「青年運動」（Houthi）叛軍。而在今年的展覽中，好幾家中方私營無人機公司首度展示了產品。其中北京航翊科技展出旗下最大的監視、測繪和空襲等多用途軍用無人機「航翊」（HW）-150V。

巴基斯坦國防採購公司緋紅國際（Crimson International）技術主管沙伊德（Muhammad Aqdas Saeed）說，阿拉伯聯合大公國警方已採購這款無人機，同時HW-150V也在當地生產。不過，這是它們首度在沙國展示。他強調，由於國防技術轉變，未來中東的需求會很大。

事實上，據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）統計數據顯示，近10年來，中方已出口了超過280架無人戰機。而中東、北非和南亞國家是翼龍I、翼龍II、彩虹-3和彩虹等中國無人機的最大買家。